Працівники митниці вилучили понад 700 кг одягу та взуття Суспільство | 18-04-2019, 14:42 0 82

Громадянин намагався провезти товар, обсяги якого у кілька разів перевищують неоподатковувану норму переміщення.



Учора громадянин України, 1999 р.н., мешканець Львівщини прямував з Польщі в Україну транспортним засобом "Volkswagen" смугою руху "зелений коридор" як водій разом із шістьма пасажирами. Під час візуального огляду вказаного транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра, що в ньому наявні предмети або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там в багажному відділенні та салоні автомобіля серед особистих речей громадянина було виявлено 714 кг вживаного одягу та взуття.



У своїх поясненнях водій повідомив, що вказаний товар належить йому та був придбаний для власного використання в Польщі. Пасажири повідомили у своїх поясненнях, що жодного стосунку до цих речей не мають.



Так, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити через митний кордон України товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

