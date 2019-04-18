Працівники митниці вилучили понад 700 кг одягу та взуття

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 18/04/2019 «Едельвейси» - квіти перемоги...>> А. Москаленко привітав GigaTrans та GigaCloud з відкриттям у Львові...>> Синоптики повідомили про заморозки на 19 та 20 квітня...>> У Львові триває демонтаж збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259...>> «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ організовує Фестиваль «Великодні забави для дітей»...>> Львівська політехніка запрошує на «V Наукові фестини»...>> Кладовища Львова прибирають до Великодня...>> Вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти, – Олександр Ганущин під час зустрічі з освітянами зі сходу...>> З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...>> Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати»....>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, житель Сокальщини може опинитись за ґратами...
18-04-2019, 11:26  >>> 
Ромку, яку «на гарячому» затримали під час крадіжки, посадили під варту...
18-04-2019, 11:25  >>> 
У Львові до 3 років ув’язнення засудили крадія мобільних телефонів...
17-04-2019, 09:58  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Лікарку затримали за дуже дивних обставин, жодних доказів її вини на момент затримання не було», — головний лікар міської дитячої лікарні...
09-04-2019, 13:52  >>> 
Майже 80% львів’ян підписали декларацію з лікарем: тих, хто не встиг, просять не зволікати, бо держава припиняє фінансувати пацієнтів без декларацій...
09-04-2019, 10:11  >>> 
За тиждень у Львові виписали 5 тисяч електронних рецептів на ліки...
09-04-2019, 10:09  >>> 

Працівники митниці вилучили понад 700 кг одягу та взуття

Суспільство | 18-04-2019, 14:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    

Громадянин намагався провезти товар, обсяги якого у кілька разів перевищують неоподатковувану норму переміщення.

Учора громадянин України, 1999 р.н., мешканець Львівщини прямував з Польщі в Україну транспортним засобом "Volkswagen" смугою руху "зелений коридор" як водій разом із шістьма пасажирами. Під час візуального огляду вказаного транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра, що в ньому наявні предмети або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там в багажному відділенні та салоні автомобіля серед особистих речей громадянина було виявлено 714 кг вживаного одягу та взуття.

У своїх поясненнях водій повідомив, що вказаний товар належить йому та був придбаний для власного використання в Польщі. Пасажири повідомили у своїх поясненнях, що жодного стосунку до цих речей не мають.

Так, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити через митний кордон України товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
   Новини по темі: Суспільство
«Едельвейси» - квіти перемоги...
18-04-2019, 19:08  >>> 
«Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ організовує Фестиваль «Великодні забави для дітей»...
18-04-2019, 18:13  >>> 
Вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти, – Олександр Ганущин під час зустрічі з освітянами зі сходу...
18-04-2019, 18:10  >>> 
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати»....
18-04-2019, 16:51  >>> 
Документи для отримання ідентифікаційного номера можна подати через Електронний кабінет...
18-04-2019, 16:49  >>> 
Інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців...
18-04-2019, 16:48  >>> 
   АктуальноАктуально
У Вінниці триває Третій Жіночий бізнес-форум VinLadyFest. Ми- різні, але водночас схожі, - організаторка Форуму про жіноцтво у бізнесі...
18-04-2019, 04:48  >>> 
Макрон хоче відновити Нотр-Дам за 5 років...
17-04-2019, 08:07  >>> 
З палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь...
16-04-2019, 10:10  >>> 
   ПолітикаПолітика
РосЗМІ: Радниця Трампа без розголосу приїхала до Москви...
18-04-2019, 10:06  >>> 
Зеленський: Буду кожен день записувати відео, що НАТО – не звірюга...
18-04-2019, 10:04  >>> 
Зеленський подумає про розпуск Ради, а Порошенку радить піти з політики...
18-04-2019, 10:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Нафтогаз" може знизити ціну на газ, не порушуючи закон — Міненерго...
18-04-2019, 10:03  >>> 
США ввели санкції проти Центрального банку Венесуели...
18-04-2019, 08:18  >>> 
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей — ЗМІ...
18-04-2019, 08:17  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Едельвейси» - квіти перемоги...
18-04-2019, 19:08  >>> 
«Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ організовує Фестиваль «Великодні забави для дітей»...
18-04-2019, 18:13  >>> 
Вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти, – Олександр Ганущин під час зустрічі з освітянами зі сходу...
18-04-2019, 18:10  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Папа Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану та закликав їх зберігати мир...
12-04-2019, 08:18  >>> 
Митрополит Епіфаній взяв участь у науковій конференції «Томос і Україна»...
11-04-2019, 14:09  >>> 
«Жизня» – твори Олега Сенцова вперше українською мовою...
10-04-2019, 18:16  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:08 «Едельвейси» - квіти перемоги
19:06 А. Москаленко привітав GigaTrans та GigaCloud з відкриттям у Львові
18:16 Синоптики повідомили про заморозки на 19 та 20 квітня
18:15 У Львові триває демонтаж збудованої з порушеннями багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259
18:13 «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ організовує Фестиваль «Великодні забави для дітей»
18:13 Львівська політехніка запрошує на «V Наукові фестини»
18:12 Кладовища Львова прибирають до Великодня
18:10 Вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти, – Олександр Ганущин під час зустрічі з освітянами зі сходу
16:52 З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!
16:51 Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати».

   Анонси
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС ТА ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОВОДЯТЬ «ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС 2019»...
01-04-2019, 14:15  >>> 
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования