Інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців Суспільство | 18-04-2019, 16:48 0 70

Протягом березня місяця поточного року фахівці Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Галицькій та Сихівській райдержадміністраціях.

Основною метою проведення таких засідань є інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців, які знаходяться в «групі ризику» – виплачують середню заробітну плату нижче мінімальної.

На засідання робочих груп запрошуються суб’єкти господарювання – роботодавці «групи ризику», їх увагу акцентують на питаннях щодо легального використання найманої праці, збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, що має прямий вплив на соціальний захист решти населення районів Львівщини та розмір пенсій найманих працівників.

Із запрошеними під час засідання робочих груп проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу представники Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду України та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Під час засідань робочих груп постійно наголошують присутнім суб’єктам господарювання - роботодавцям, що 05 вересня 2018 року Уряд ухвалив Розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками та нагадує, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого працівника є вчасне подання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою - підприємцем до органу ДФС за місцем основного обліку повідомлення про прийняття працівника на роботу, що передбачено Кодексом законів про працю України. Форма такого повідомлення затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №413.

Відбулось засідання комісії щодо детінізації заробітної плати у Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області

На засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, проведеному у Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, проведено заслуховування керівників «підприємств-мінімізаторів» району, у яких середня заробітна плата у лютому 2019 року склала менше, ніж у відповідній галузі економічної діяльності. Зустріч проводилась з метою встановлення проблемних питань функціонування таких суб'єктів господарювання та їхнього врегулювання і вирішення.

Під час зустрічі обговорили питання детінізації та легалізації заробітної плати, адже від розміру отриманої зарплати залежить рівень соціального захисту людини. Тому роботодавцям рекомендувалось підняти заробітну плату найманим працівникам, дотримуючись міжпосадових і міжкваліфікаційних вимог в оплаті праці. Рекомендовано не допускати встановлення необґрунтованого неповного робочого дня або тижня, належним чином оформити трудові відносини з найманими працівниками, дотримуватись чинного трудового законодавства, особливо в частині оплати праці.

Крім того, Ігор Мочерад нагадав про кампанію декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2018 року. Зокрема, розповів присутнім про види доходів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню, способи подання декларацій та терміни сплати задекларованих податкових зобов’язань.

Про переваги користування Електронним кабінетом

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, щодо користування Електронним кабінетом при вході до приватної частини (особистого кабінету) з обранням типу особи, якою здійснюється вхід та проводиться електронна ідентифікація.

Наголошено, що посадові (уповноважені) особи державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, підприємств та організацій після проходження електронної ідентифікації з використанням електронного підпису, отриманого такими посадовими особами для виконання прав та обов’язків, покладених на них відповідними органами, мають можливість здійснити вхід до Електронного кабінету в якості «посадової особи» або «фізичної особи».

Зокрема, Електронний кабінет для фізичної особи надає такі можливості як сплата податків, отримання відомостей про суму виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, подання Декларації про майновий стан та доходи, інші сервіси та послуги для фізичних осіб (громадян), тощо.

Також зазначили, що вхід до особистого кабінету юридичної особи може здійснюватися керівником, бухгалтером, особою, яка має право підпису, або особою, якій делеговано право підпису відповідних документів.

Включення або виключення із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін в Електронному кабінеті

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що у рамках здійснення заходів щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, а саме - на підставі однієї заяви за спрощеною формою та без додатків, ДФС відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року №601 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» створює реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі - реєстр).

Реєстр міститиме відомості про екземпляри РРО, моделі (модифікації) яких включені до Державного реєстру РРО, які поставлені для введення в обіг або експлуатуються та строк служби яких не сплив.

Включення кожного екземпляра РРО до реєстру/виключення з реєстру здійснюється на підставі заяви про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін (далі - заява), що подається виробником РРО.

Форма заяви затверджується наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій» (далі - наказ), проект якого оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінфіну за адресою: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia-2019?category=aspekti-roboti&subcategory=reguljatorna-aktivnist.

Для суб’єктів господарювання - виробників РРО запроваджено новий електронний сервіс, який надає їм можливість заповнити та подати заяву в електронній формі.

Подати заяву можна через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів.

Для цього виробнику РРО в приватній частині Електронного кабінету в меню «Введення звітності» необхідно обрати форму «Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін за ф.№1-ЕРРО» (J1317001), заповнити її, підписати та надіслати.

Реєстраційні дані суб’єкта господарювання заповнюються автоматично, дані щодо найменування моделі (модифікації) РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення та сфери застосування РРО обираються із електронних довідників, що сформовані на підставі даних Держреєстру РРО.

Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається суб’єкту господарювання – виробнику РРО в електронному вигляді у другій квитанції.

Відправлену заяву можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи».

Увага! Заповнення та подання заяви здійснюється в тестовому режимі, який триватиме до моменту набрання чинності наказом. Про початок функціонування реєстру та його наповнення відомостями про екземпляри РРО на підставі поданих виробниками РРО заяв буде повідомлено додатково.

Деякі особливості обчислення суми податку на нерухомість у разі переходу права власності на об’єкт протягом року

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що за наявності у власності платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - податок), об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває, зокрема у власності фізичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м (для квартири) та/або 500 кв.м (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ, збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку) (п.п.«ґ» п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)).

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності (п.п.266.8.1 п.266.8 ст.266 ПКУ).

Отже, у разі переходу права власності на об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частку, від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року сума податку, збільшена на 25 000 грн. на рік за загальну площу такого об’єкту (його частки), що перевищує 300 кв.м (для квартири) та/або 500 кв.м (для будинку), обчислюється контролюючими органами для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений будинок, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності за формулою:

(Сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ) + (25 000 грн. / 12 х К міс.), де:

К міс. – кількість місяців володіння об’єктом житлової нерухомості.

«Електронний кабінет» допоможе перевірити фіскальний чек на відповідність реальним операціям

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що Держаною фіскальною службою реалізовано електронний сервіс, який дозволяє покупцям товарів (послуг) здійснювати пошук і перегляд фіскального касового чека, який формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронним фіскальним чеком, створеним новими РРО.

Щоб перевірити фіскальний касовий чек необхідно зайти на офіційний портал територіальних органів ДФС у Кіровоградській області чи офіційний портал Державної фіскальної служби України та відкрити вкладення «Електронний кабінет». Сервіс знаходиться в відкритій частині електронного кабінету, доступ до якого здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чека (для традиційних РРО).

Пошук електронного чека здійснюється за його фіскальним номером і датою. Якщо ви не знайшли чек в системі, зробіть його фото та надішліть за адресою: infozvit@sfs.gov.ua. Фахівці фіскальної служби вивчать причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжиють відповідних заходів.

Зазначимо, що E-Receipt – нова інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, яка передбачає тільки реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів і не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системі ДФС і доповнюється QR-кодом, після чого передається на пристрій. Інформація про фіскальний номер чека та його QR-код зберігається в e-Receipt і доступний для перегляду в електронному кабінеті платника як платником, так і покупцем.

