Документи для отримання ідентифікаційного номера можна подати через Електронний кабінет Суспільство | 18-04-2019, 16:49 0 71

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що з 1 березня 2019 року ДФС запровадила в тестовому режимі новий електронний сервіс. У рамках нового електронного сервісу фізична особа, не звертаючись до органів ДФС, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету може створити та направити до ДФС:

- облікову картку фізичної особи - платника податків (F1314601), яка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (F1314701);

- надати копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру (F1360102);

- обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.

Інформацію про результат розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи»: повідомлення про результати обробки Облікової картки фізичної особи - платника податків - форма №1ДР (F1414601), повідомлення про результати обробки Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - форма №5ДР (F1414701).

* До запиту обов’язково додаються Повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків (F1314501) та скановані копії необхідних документів;

Подання Облікової картки/ Заяви для внесення змін на своїх дітей - малолітніх осіб (до 14 років) в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Як виправити помилки, допущені у поданій податковій звітності

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що відповідно до част.6 ст.14 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями) підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Згідно з абз.1 п.44.2 ст.44 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 ПКУ це встановлено абз.1 та 2 п.46.2 ст.46 ПКУ .

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п.46.2 ст.46 ПКУ, платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Згідно з п.48.3 ст.48 ПКУ податкова декларація повинна містити, зокрема, інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 зі змінами та доповненнями (далі - Декларація). Фінансова звітність подається як додаток ФЗ до Декларації. При цьому у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка «+».

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники Декларації, то таке уточнення здійснюється відповідно до положень ПКУ, із поданням до уточнюючої Декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.

Пунктом 50.1 ст.50 ПКУ встановлено обов’язок платника податків надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) він самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним такій податковій декларації.

Тобто, якщо показники уточнюючої фінансової звітності не вплинули на показники Декларації, платник податку подає уточнюючу фінансову звітність за відповідний звітний період у такому самому порядку, як і фінансову звітність, що уточнюється, без подання уточнюючої Декларації.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи видається відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 №733, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 27.09.2018за №1102/32554.

Для отримання Довідки платник податків подає відповідну заяву за вибором:

- у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

- в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину «Електронного кабінету» з дотриманням вимог Законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова у її наданні готується уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.

Довідка видається безоплатно, за вибором платника - у паперовій або електронній формі, про що зазначається у поданій заяві.

Термін дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування.

Чи можна виправити помилку, допущену у звіті за формою 1ДФ?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що уточнений звіт форми 1ДФ подається на підставі інформації, отриманої з попередньої поданої форми і містить лише ті рядки та інформацію, які уточнюються - це визначає п.4.4 розд. ІУ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від13.01.2015 р. №4.

Щоб вилучити помилковий рядок з попередньої інформації (з помилково поданого звіту), необхідно повторити всі графи такого рядка та зазначити у графі 9 показник “1” - на виключення рядка.

Для введення нового, або пропущеного рядка, потрібно заповнити всі графи рядка, а у графі 9 зазначити показник “0” - на введення рядка.

У разі, якщо коригування здійснюється щодо одного працівника, то уточнюючий звіт форми 1ДФ міститиме два рядки, один - на вилучення даних по ньому, другий - на введення.

Стосовно фізичних осіб, щодо яких інформацію про доходи та податки у попередньому звіті відображено правильно, інформація не вноситься, тобто, уточнена форма звіту містить інформацію лише на тих осіб, щодо яких допущено помилку.

У випадку необхідності уточнення інформації відносно всіх фізичних осіб, то щодо цих осіб вказуються два рядки: на виключення та на введення.

При поданні уточнюючих звітів форми 1ДФ порядкові номери записів не мають значення, оскільки головними показниками у цьому звіті є реєстраційні номери облікових карток платників податків.

