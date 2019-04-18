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«Едельвейси» - квіти перемоги

Суспільство | 18-04-2019, 19:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
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Йшов перший день так званого «Пасхального» перемир’я. І напевно тому з самого ранку російсько-терористичні війська першими випустили по позиціям, які обороняє командир роти «Борисович» кілька заборонених мінськими домовленостями мін. Під прикриттям цього обстрілу, в тил бійців 10 гірсько-штурмової бригади намагалась зайти ДРГ противника. Ворог отримав гідну відсіч, та втративши кількох посіпак «руського міра» спішно відійшов до своїх позицій.
Разом з командиром роти рухаємось до позицій, де час від часу чути вибухи «ВОГів», що колишні брати прицільно посилають по нашій території.
Хлопці, ви тільки рухайтесь скоріше і уважно дослухайтесь до моїх команд, - звернувся командир. – Самі бачите, як дотримуються «перемир’я» наші вороги.
Слідом за командиром перебігаємо кілька небезпечних ділянок. Чіткий жест, і ми зупинились. По переду, після кількох вибухів ворожих «ВОГів», з нашого боку запрацював кулемет. По рації дізнаємось, що наші бійці таки вирахували, і скоріше за все знищили надоїдливого гранатометника російсько-терористичних військ. Провокації для російського найманця закінчились або його госпіталізацію, або чорним пластиковим пакетом. Ще кілька метрів кросу і стрибаємо у глибокі траншеї нашого підрозділу. Тепер можна спокійно йти. Тут наче дома, хоча і знаходишся на самій лінії розмежування. На першій вогневій точці нас зустрічає військовослужбовець Збройних Сил України Ярослав.
Та ви що! Яке там перемир’я! – каже він. – От сьогодні нас обстріляли мінами 82 калібру. А біля шостої ранку бандити пробували зайти на позиції. Постійно обстрілюють нас з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. От такі то справи. Але ми дотримуємось всіх зобов’язань. І стріляємо лише тоді, коли ворог дійсно створює загрозу.
Вірити слову даному терористами не можна. Це аксіома, яку хлопці з бригади «Едельвейсів» знають дуже добре. Напевно тому, в них ситуація напружена кожного дня.
Ми прекрасно знаємо для чого ворог просить ці перемир’я, - каже командир роти. – За цей час він вдосконалює свої позиції, створює нові вогневі точки.
От наприклад, наші розвідники знайшли і зафіксували, як адепти кремлівських амбіцій сьогодні почали обладнувати нові позиції для мінометів. Звичайно, це робиться для того. Щоб вже завтра нанести з них удар по нашим позиціям. Та тут бандитів буде чекати неприємний сюрприз - «засвічені позиції» вже занесені в базу даних, і відповідь наших бійців прийде по них, ледь ворог захоче розгорнутись для свого удару.
Завершивши роботу, так само уважно слухаючи накази ротного, перебігаємо назад. Випадково, на КСП роти зустрічаємо командира цього батальйону. Досвідченого воїна, який свого часу пройшов десантний гарт.
Ну що, як ваші враження, - запитав він. – Бачите, як ворог дотримується слова? А ще ці нелюди люблять прикриватись мирними оселями. Чи не кожного разу ми фіксуємо, як самохідки російських військ стають прямо біля будинків українців, на тимчасово окупованій території, і починають обстрілювати наші позиції. Вони ж добре знають, що вогонь у відповідь не відкриється. Бо ми розуміємо, що з того боку є мирні люди, що стали заручниками російських окупантів. Але це не означає, що ворога не буде покарано. Ми маємо можливості і ресурси дістати терористів там, де вони і не сподіваються.
З розташування роти ми повертались під акомпанемент стрілецького двобою. Саме так звучить порушене бойовиками перемир’я. Та наші «Едельвейси» не падають духом. Вони знають, що вірити ворогу неможна, і разом з тим дотримуються взятих на себе зобов’язань.
Тарас Грень.
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