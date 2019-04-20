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Геращенко: "Великоднє" перемир’я так і не погодили
|Суспільство | 19-04-2019, 08:21
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|На переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) не вдалося досягти домовленості про оголошення "великоднього" перемир'я.
Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в Facebook.
"6 годин сьогодні тривала скайп -конференція ТКГ і групи з безпеки, на якій обговорювали ініціативу пасхального перемир‘я. Переговори тільки - но завершилися. Безрезультатно", - написала вона.
Геращенко повідомила, що РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші в Донбасі", – написала Геращенко.
Вона додала, що під час скайп-конференції на зв'язок так і не вийшов представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.
За словами Геращенко, РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО.
"РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їх можливі наслідки не роблять її поступливою", - зазначила вона.
Нагадуємо:
12 квітня Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію до "великоднього перемир'я" на сході України з 18 квітня.
18 квітня штаб ООС повідомив, що незважаючи на оголошене "великоднє перемир'я", з початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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