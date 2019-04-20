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Конкурс на краще підприємство з охорони праці у лісовій галузі
|Суспільство | 19-04-2019, 11:38
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На лісогосподарських підприємствах Держлісагентства України впродовж квітня 2019 року проводиться огляд-конкурс на присвоєння звання «Краще підприємство галузі в сфері безпеки та гігієни праці».
У критерії оцінювання стану охорони праці ввійшли різнопланові показники безпеки та гігієни праці, зокрема: рівень виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві за останні п’ять років; наявність дозволів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дієвість Системи управління охороною праці та ризиками на підприємстві; належне утримання виробничого обладнання і устаткування та впровадження прогресивних технологій, засобів механізації і автоматизації виробництва; дотримання працівниками технологічних процесів; створення належних санітарно-побутових умов та ін.
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства у конкурсі представляє ДП «Бродівське лісове господарство», яке є найбільш чисельним серед підприємств області.
Фахівці-експерти Держлісагентства України 18-19 квітня 2019 року провели обстеження структурних підрозділів та робочих місць підприємства. Згідно з попередньої оцінки, ДП «Бродівське лісове господарство» визнано одним з кращих підприємств лісогосподарської галузі з питань охорони та безпеки праці.
Остаточне підбиття підсумків та нагородження переможців огляду-конкурсу відбудеться 13 травня 2019 року під час проведення у м. Києві Першої Міжнародної конференції «Безпека та гігієна праці в лісовому господарстві: проблеми та перспективи впровадження управління ризиками на підприємстві».
Відділ лісових ресурсів,
машин та технологій
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