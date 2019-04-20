Закарпатські митники перешкодили незаконному ввезенню товарів в Україну Суспільство | 19-04-2019, 13:32 0 91

На митному посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України товарів з приховуванням від митного контролю. Працівникам митниці, як підставу для переміщення товарів, подали документи, які містять неправдиві дані щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, маркування та номерів.

Ввозились товари в Україну вантажним автомобілем «MERCEDES BENZ» з напівпричепом «KRONE» та вантажним автомобілем «RENAULT» з напівпричепом «SCHMITZ». Обома транспортними засобами керували громадяни України.

Пропуск вантажівок на митну територію України здійснено на підставі попередніх електронних митних декларацій, виставлених Чернівецькою та Івано-Франківською митницею ДФС.

Згідно з поданими водіями до митного контролю товаросупровідними документами, через митний кордон України переміщувався товар давальницької сировини, призначеної для виробництва електроджгутів до легкових автомобілів (контакти, кліпси, котушки, провід, колодки, фіксатори, заглушки тощо). В одній вантажівці перевозився товар вартістю давальницької сировини – 8 857 662 грн, в іншій – 2 364 595 грн.

Відповідно до поданих документів відправник товару румунське підприємство, а одержувач – чернівецьке та івано-франківське.

В ході проведення митних формальностей, працівники митниці здійснили зважування вантажних автомобілів з вантажем та встановили невідповідність вагових параметрів вантажу.

Під час проведення повного митного огляд вантажу виявлено невідповідність товару давальницької сировини заявленій у попередній митній декларації, рахунку-проформі та пакувальному листі. Зокрема, в документах містились неправдиві дані щодо найменування товарів (асортименту), деякі товари взагалі не були заявлені в товаросупровідних документах, їх вага, кількість, маркування та номери не відповідали заявленому. Крім того, в одному автомобілі знаходились товари на загальну суму 5 204 753 грн, що не відповідало вартості, яка була зазначена в митній декларації.

Таким чином, посадовою особою румунського підприємства вчинені дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві дані. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, товар вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

