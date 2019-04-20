НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ПРИПИНЕНО КІЛЬКА СПРОБ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 19-04-2019, 13:34 0 80



Прикордонники продовжують протидіяти активізованій протиправній діяльності, яка зростає на українсько-румунській ділянці кордону.

Заходи проводяться як своїми силами та засобами, так і у взаємодії з правоохоронними органами та суміжною стороною.

Так, учора військовослужбовці відділення прикордонної служби «Великий Бичків» Мукачівського загону виявили поблизу кордону два наплічники з гідрокостюмами, які зазвичай використовують тютюнові контрабандисти при порушені річкової ділянки кордону.

Також ознаки протиправної діяльності виявили на іншій ділянці українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Яблунівка». Після обміну інформацією українські прикордонники разом з румунськими колегами розпочали спільні пошукові заходи, у результаті яких виявили 66 пакунків тютюнових виробів та затримали одного громадянина України. Крім того, за 70 метрів від кордону правоохоронці знайшли радіостанцію контрабандистів. Наразі за вчинені правопорушення на українця складено протоколи за ч.1 ст. 204-1 КУпАП та ст. 185-10. До того ж, про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», направлено повідомлення до Нацполіції та ДФС.

Ще одну спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії припинили сьогодні близько п'ятої години ранку прикордонники на ділянці відділу «Ділове». Спільно зі своїми румунськими колегами на березі Тиси правоохоронці виявили 6 пакунків сигарет та затримали одного громадянина України у мокрому гідрокостюмі.

На правопорушника складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП, справу скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

