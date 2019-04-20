Понад 12,6 мільйона гривень збитків відшкодовано державі слідчими фіскальної служби Львівщини за перші три місяці 2019 року Суспільство | 19-04-2019, 16:43 0 75



Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області протягом січня-березня 2019 року його працівниками проводилось розслідування у 78 кримінальних провадженнях (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у звітному періоді 27 проваджень).

Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 24 кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2018 – 28).

В процесі розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 12623 тис.грн., проти 5384 тис.грн. у 2018 році, 4647 тис.грн. – у 2017 році.

Вжитими заходами протягом січня-березня 2019 року відшкодовано збитків на загальну суму 12623 тис.грн., що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2018 року – 5384 тис.грн., 2017 року – 3686 тис.гривень).

