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До уваги закарпатців: 2 травня 2019 року закінчується кампанія декларування

Суспільство | 19-04-2019, 16:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік (далі – декларація) платниками податків, які відповідно до Податкового кодексу України зобов’язані її подати, – 2 травня 2019 року.
Нагадаємо, декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).
Також, громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року – можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно.
При заповненні декларації користуйтеся Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 02 жовтня 2015 року № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».
Більше про декларування доходів громадян можна дізнатися в банері «Деклараційна кампанія 2019», який розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС.
ДФС у Закарпатській області
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