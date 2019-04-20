Про декларування доходів громадян йшлося на зустрічі у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області Суспільство | 19-04-2019, 16:45 0 83



Днями начальник Шевченківської ДПІ Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Зубрицький Андрій Володимирович провів зустріч з громадськістю та платниками податків району. Андрій Володимирович нагадав присутнім, що цьогорічна кампанія декларування доходів триває з 1 січня до 1 травня 2019 року.

Львів’яни мали змогу дізнатись про правила та терміни подання декларації про майновий стан і доходи. Посадовець наголосив на необхідності декларування доходів у випадках отримання спадщини, подарунків, надання в оренду майна, провадження незалежної професійної діяльності, одержання іноземних доходів. Нагадав також про обов’язок подавати декларацію платником податку – фізичною особою, яка протягом звітного року отримала дохід від приватного репетиторства, іноземний дохід, від здійснення викладацької практики за кордоном, або отримала дохід у вигляді заробітної плати та інших винагород від двох, або більше податкових агентів.

Окрема увага була приділена можливості реалізації права на отримання податкової знижки, передбаченої положеннями Податкового кодексу України. Дане питання викликало зацікавлення серед присутніх. Присутнім надавалися роз’яснення щодо заповнення декларації про майновий стан та доходи, зокрема на отримання податкової знижки, а також розповсюджували брошури: «Як подати декларацію про доходи» та «Як отримати податкову знижку за навчання».

Крім того було наголошено, що в сучасних умовах, коли інтернет-технології тісно увійшли в наш побут, дуже зручно та економно, в плані раціонального використання часу, надавати декларацію засобами телекомунікаційного зв’язку. Необхідно лише отримати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, що надаються безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів, який знаходиться у приміщенні ГУ ДФС у Львівській області по вул.Стрийській, 35.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області



