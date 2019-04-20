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Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2019 році

Суспільство | 19-04-2019, 16:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    


Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що в поточному році мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання згідно з отриманими податковими повідомленнями - рішеннями про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2018 рік. Сума податку залежить від ставок, прийнятих органами місцевого самоврядування, де знаходиться житлова або комерційна нерухомість і від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який проводиться нарахування податку.
Термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 60 днів з моменту отримання такого повідомлення - рішення.
Велика кількість податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повертаються поштовими відділеннями із зазначенням причини: за закінченням встановленого строку зберігання або не проживає.
Інформація щодо місця реєстрації – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних номерів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна.
У зв’язку з цим наголошуємо, що громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.
Номери телефонів, за якими можна отримати інформацію щодо нарахованого податку розміщено на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/anonsi-ark/
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