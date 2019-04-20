Визначили лауреатів премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди за 2019 рік Суспільство | 19-04-2019, 16:49 0 84

Днями у Львівській письменницькій організації завершилося фінальне засідання журі четвертого поспіль Всеукраїнського літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди. Журі в складі дев’яти осіб визначилися з іменами переможців.

До фінальної частини увійшли: «Сльоза-живиця» (вибране та нові вірші) Ольги Яворської зі Львівщини, «Ключ до вічності» Юрія Хмелевського з Вінничини, «Туга за єдинорогом» Ірини Вовк зі Львова, «Війна без приводу війни» Надії Дички з Івано-Франківщини, «Рахманне роздолля» Василя Погорецького з Тернопільщини, «Некстмодернізм постмайданівського паралельноатовського періду» Миколи Істина з Івано-Франківська, «Порив і подив» Марії Людкевич зі Львова, «Огневерги арканів родинних» Миколи Савчука з Хмельниччини та «Постання в повстанні» Назара Данчишина зі Львова.

Лауреатом першої премії стала ОЛЬГА ЯВОРСЬКА, другу премію отримає ЮРІЙ ХМЕЛЕВСЬКИЙ, третя відзнака – в ІРИНИ ВОВК.

Заохочувальний диплом «Молода надія» і премію в одну тисячу гривень отримає НАЗАР ДАНЧИШИН.

Церемонія вручення нагород відбудеться 29-го травня, у середу о 16.00 в концерт-залі Львівського палацу мистецтв за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17.

Співорганізатором заходу є департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

