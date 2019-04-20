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Визначили лауреатів премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди за 2019 рік
|Суспільство | 19-04-2019, 16:49
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Днями у Львівській письменницькій організації завершилося фінальне засідання журі четвертого поспіль Всеукраїнського літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди. Журі в складі дев’яти осіб визначилися з іменами переможців.
До фінальної частини увійшли: «Сльоза-живиця» (вибране та нові вірші) Ольги Яворської зі Львівщини, «Ключ до вічності» Юрія Хмелевського з Вінничини, «Туга за єдинорогом» Ірини Вовк зі Львова, «Війна без приводу війни» Надії Дички з Івано-Франківщини, «Рахманне роздолля» Василя Погорецького з Тернопільщини, «Некстмодернізм постмайданівського паралельноатовського періду» Миколи Істина з Івано-Франківська, «Порив і подив» Марії Людкевич зі Львова, «Огневерги арканів родинних» Миколи Савчука з Хмельниччини та «Постання в повстанні» Назара Данчишина зі Львова.
Лауреатом першої премії стала ОЛЬГА ЯВОРСЬКА, другу премію отримає ЮРІЙ ХМЕЛЕВСЬКИЙ, третя відзнака – в ІРИНИ ВОВК.
Заохочувальний диплом «Молода надія» і премію в одну тисячу гривень отримає НАЗАР ДАНЧИШИН.
Церемонія вручення нагород відбудеться 29-го травня, у середу о 16.00 в концерт-залі Львівського палацу мистецтв за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17.
Співорганізатором заходу є департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
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