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Львівщина приймає делегацію педагогів Луганської області
|Суспільство | 19-04-2019, 18:49
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Сьогодні в у межах реалізації проекту «Змінемо країну разом» представники Сходу мали можливість відвідати Наварійську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де побачили як функціонує апарат школи та як працює формат Нової української школи Львівщини.
“Нам приємно, що між двома областями України є така чудова освітня співпраця. Що ми можемо почути як розвиваються заклади загальної освіти в Луганську і при цьому, поділитися власним досвідом. На прикладі Наварійської школи, ми змогли продемонструвати програму реалізації Нової української школи. Я ще раз наголошую, що без шкільної бази, дитина не дасть результату навіть при використанні найкращих технологій”, - зазначила директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій.
За її словами, такі освітні обміни проводитимуть і надалі.
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