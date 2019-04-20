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Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень
|Суспільство | 19-04-2019, 18:50
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В області продовжується реалізація Програм енергозбереження для населення. Від початку 2019 року мешканцям області компенсовано 2,5 млн грн, які скористалися Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.
Загалом у 2019 році на реалізацію цієї Програми передбачено 18 млн грн.
Суть Програми полягає в тому, що жителі області отримують кредити на впровадження енергозберігаючих заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету.
У межах Програми також здійснюється компенсація 10% тіла кредиту позичальникам, які отримали кредити на встановлення приватних сонячних електростанцій, на що в обласному бюджеті передбачено 1 млн грн.
Водночас в області реалізується 20 районних та міських програм енергозбереження та постійно розширюється їх географія.
Департамент ПЕК та енергоздереження Львівської ОДА закликає користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси в своїх домівках.
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