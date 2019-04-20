Аграріям Львівщини відшкодують 3,1 млн гривень з державного бюджету на часткову компенсацію відсотків за кредитами Суспільство | 19-04-2019, 18:51 0 81

17 квітня в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації відбулось засідання конкурсної комісії на виконання державної програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (із змінами).

Результатом роботи комісії стало надання права на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами 13 суб’єктам господарювання на суму 3,1 млн. грн., що склало річний ліміт коштів виділених для Львівської області у 2019 році.

Даний фінансовий ресурс дозволить здешевити 75,0 млн.грн. кредитних коштів залучених аграріями у банківських установах для придбання сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливо-мастильних матеріалів, кормів тощо.



