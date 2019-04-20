“На Львівщині бізнес почуває себе безпечно”, - Ростислав Замлинський під час відкриття Всеукраїнської економічної конференції Суспільство | 19-04-2019, 18:52 0 83

Сьогодні, 19 квітня, у Львівському державному університеті внутрішніх справ стартувала Всеукраїнська науково-практична конференція “Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики”.

Участь у відкритті взяв перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

“На теренах області за останні роки було інвестовано понад 200 млн доларів і це реальне підтвердження, що тут бізнес почуває себе безпечно. Якщо порівняти з 2015 роком, коли було інвестовано понад 20 млн доларів, то за 2018 рік ця цифра становить понад 110 млн доларів. Це говорить про спільну злагоджену роботу обласної адміністрації, правоохоронних, фіскальних, митних, регуляторних органів щодо створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності на Львівщині. Також ми відчуваємо серйозну підтримку на центральному рівні”, - зазначив Ростислав Замлинський.

Також він повідомив, що на території області реалізується понад 650 інвестиційних проектів, а також функціонує з 2016 року Служба інвестора.

У межах конференції порушили питання формування дієвих ринкових механізмів в умовах викликів.

