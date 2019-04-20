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Військові правоохоронці – 17 років в строю

Суспільство | 19-04-2019, 19:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    

Військові правоохоронці – 17 років в строю
Сьогодні, у військових частинах Військової служби правопорядку Львівського гарнізону відбулися урочистості з нагоди 17-ї річниці з дня створення служби. З вітальними словами до військових правоохоронців звернулися Голова обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник міського голови Андрій Москаленко, заступник начальника гарнізону полковник Валерій Семак, представник волонтерської спільноти «Волонтери Мостищини» Василь Ісаєвич та інші.
Зокрема, Олег Синюка зазначив, що служба є передовим загоном Українського війська, що торує шлях до загальноприйнятих в цивілізованому світі цінностей.
Ми чітко окреслили мету нашої держави – доєднатися до родини країн-членів Північноатлантичного альянсу. Це складний шлях, тернистий, але переконаний в тому, що ми його пройдемо з честю, – наголосив Голова обласної державної адміністрації.
У свою чергу начальник Територіального управління полковник Микола Бобик привітав бойових побратимів зі святом та побажав їм та родинам злагоди, здоров’я мирного неба.
Військові правоохоронці – 17 років в строю

В межах урочистостей кращих військових правоохоронців регіону було нагороджено відзнаками Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України, Почесними грамотами, цінними подарунками від керівництва органів влади та місцевого самоврядування, відзнаками начальника Львівського гарнізону.
За традицією, по завершенню офіційної частини до присутніх на святі з привітаннями та Божим благословенням звернувся військовий капелан отець Всеволод Семененко. У своєму зверненні він наголосив на тому, що захист рідної землю є найважливішою чеснотою відповідального за свої вчинки громадянина.
Привітати військових з нагоди святи завітали соліст Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Микола Кортуняк та оркестр 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України.
Родзинкою святкування став показовий виступ спецпризначенців ВСП, які продемонстрували глядачам елементи підготовки військових правоохоронців за стандартами НАТО.
Військові правоохоронці – 17 років в строю

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Львів)

Довідково. Створення підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочалось з прийняттям 7 березня 2002 року Закону України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України».
Сам процес створення Військової служби правопорядку мав три етапи. У 2002 році було сформовано основні його органи управління та відповідні структурні підрозділи, налагоджено навчально-методичне забезпечення та створена система матеріально-технічного забезпечення, Навчальний центр. Зрозуміло, відрегульовано нормативно-правову базу відповідно до Закону України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України».
У 2004 – 2005 роках діяльність структурних підрозділів Військової служби правопорядку зазнала оптимізації. Їх забезпечили сучасними видами озброєння, «засобами примусу» та індивідуальними засобами захисту, і можна вважати, що тоді ж і завершилося комплектування органів управління та підрозділів Служби правопорядку.
Кардинально новим в історії нашого війська завданням для Військової служби правопорядку стала підготовка підрозділів військової поліції, що увійшли до складу миротворчого контингенту Збройних Сил України у Республіці Ірак.
Незважаючи на об'єктивні труднощі особовий склад довів на чужій землі високий рівень професіоналізму, ефективність і доцільність свого застосування. Досвід їхніх дій в умовах, максимально наближених до бойових, враховується у подальшій життєдіяльності військової служби правопорядку. До речі, під час першої ротації штабом коаліційних сил було проведено огляд усіх поліцейських формувань країн, що входять до складу контингентів. Рота сформована з військовослужбовців Західного територіального управління Військової служби правопорядку була однією з найкращих як за своїм вишколом, так і за професійною підготовкою.
Новим викликом у розвитку Військової служби правопорядку, перевіркою фаховості її військовослужбовців, стала участь в проведенні антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) на Сході держави. Більше 30% особового складу постійно перебуває в районах проведення ООС, виконуючи поставлені завдання в складі військових комендатур, більше 80 % - учасники бойових дій, з них - десятки військових правоохоронців нагороджені державними та відомчими відзнаками.
Наступним етапом у розвитку правоохоронної структури повинно стати переформування Військової служби правопорядку у Військову поліцію. Нормативно – правова база відпрацьована та перебуває на етапі погодження у відповідних державних структурах.

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