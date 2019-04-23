Кличко: Влітку надовго гарячу воду киянам не відключатимуть Суспільство | 22-04-2019, 08:06 0 84 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цього літа не буде такого довготривалого відключення, як це було минулого року.



Про це він сказав журналістам, передає "Укрінформ".



"У цьому році будуть роботи по заміні труб. Тільки із цим можуть бути пов'язані короткострокові відключення води, але такого масового відключення, як було у минулому році, у цьому році не буде", - запевнив Кличко.



За його словами, у 2018 році були серйозні проблеми, але столична влада таки повернула "Київенерго" у власність громади.



"І не таємниця, що були великі змагання з НАК "Нафтогаз", заручниками яких стали кияни", - додав мер.



Нагадаємо:



Влітку 2018 року жителі Києва на декілька місяців залишилися без гарячої води.

Така ситуація виникла через те, що у Києва закінчився договір з "Київенерго", і з серпня функцію теплопостачання міста перебрало на себе КП "Київтеплоенерго".

Але НАК "Нафтогаз України" відмовлявся підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами "Київенерго" за газ. Мова йшла майже про 5 мільярдів гривень (у цю суму входили борги споживачів, а також штрафи і пені, нараховані "Нафтогазом" компанії "Київенерго".

9 жовтня НАК "Нафтогаз" заявив, що підписав мирову угоду з КП "Київтеплоенерго".

11 вересня Київська міська рада прийняла рішення про прийняття КП "Київтеплоенерго" боргів компанії "Київенерго" за газ перед НАК "Нафтогаз України" за умови, якщо "Київенерго" передасть КП джерела для компенсації боргу.

У жовтні Міністерство фінансів та Державна казначейська служба перерахували 729,56 мільйона гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах з метою відновлення у Києві безперебійного постачання теплової енергії.