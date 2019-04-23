ООС: Бойовики били з гранатометів та снайперської зброї, 1 поранений Суспільство | 22-04-2019, 08:18 0 86 Минулої доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення.





Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 квітня.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.



"Також противник з стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 21 квітня одного бойовика було знищено, ще трьох - поранено.



"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення", - йдеться у звіті.