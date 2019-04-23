Синоптики попереджають про заморозки Суспільство | 22-04-2019, 09:51 0 93 У більшості областей України у вівторок очікуються заморозки на грунті.



Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Зазначається, що 23 квітня в більшості областей - заморозки на поверхні грунту 0-3 ° (I рівень небезпеки,"жовтий").