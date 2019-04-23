Курс валют: гривня трохи знизилася до долара та євро Суспільство | 22-04-2019, 09:54 0 109 Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 19 квітня – 30,19 гривні).



Нагадуємо:



19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.



НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.