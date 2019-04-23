|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
До уваги платників податків!
|Суспільство | 22-04-2019, 13:11
| 0 84
|
Інформуємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року.
Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Закарпатській області вилучено 8,8 тис. пачок цигарок, призначених для незаконного переміщення до Румунії...
|23-04-2019, 12:03
| >>>
|Підприємство (замовник), що займається оптовою торгівлею, замовило у фізичної особи підприємця відеоролик для реклами свого продукту на телебаченні...
|23-04-2019, 11:43
| >>>
|Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
|23-04-2019, 11:42
| >>>
|«…Я на своїй землі!»...
|23-04-2019, 10:51
| >>>
|Новий порядок інформаційної взаємодії держорганів при повернені платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені...
|23-04-2019, 10:49
| >>>
|Податок на прибуток: чи проводимо коригування при переході на МСФО...
|23-04-2019, 10:48
| >>>
|З 1 травня 2019 року акцизні склади підлягають реєстрації...
|23-04-2019, 10:47
| >>>
|
| Останні новини
|
|14:35
|Платники податків Львівщини сплатили з початку року до державного бюджету 425,4 млн грн рентної плати
|13:39
|У Львові розвивають мережу сімейної медицини, відкриваючи амбулаторії в кожному мікрорайоні міста
|13:37
|«В рамках програми „Львів-2020“ в кожному мікрорайоні Львова має бути відкрита сучасна амбулаторія», — А. Садовий
|13:36
|Мер Львова оглянув проведення ремонтних робіт у приміщеннях, де буде створено ще один осередок роботи з людьми з особливими потребами
|13:35
|«Цей проект максимально сприятиме тому, щоб жінки активніше займалися підприємницькою діяльністю», — Андрій Садовий про програму «Women in business»
|12:03
|У Закарпатській області вилучено 8,8 тис. пачок цигарок, призначених для незаконного переміщення до Румунії
|11:43
|Підприємство (замовник), що займається оптовою торгівлею, замовило у фізичної особи підприємця відеоролик для реклами свого продукту на телебаченні
|11:42
|Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»
|11:41
|Компанія у 2018 році платила нерезиденту – пов’язаній особі за використання торговельної марки. Нерезидент зареєстрований на Британських Віргінських Островах. Під трансфертне ціноутворення ми не підпадаємо, оскільки річні обороти менше ніж 150 млн грн.
|11:40
|Чи потрібно коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації нематеріального активу (право на торгівельну марку)?