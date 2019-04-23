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Про застосовування РРО в сільських аптеках
|Суспільство | 22-04-2019, 13:12
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Із 1 січня 2019 року на фізичних осіб – підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають річний дохід понад 1 млн грн, здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами і виробами медичного призначення, не розповсюджується звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами на території села може здійснюватись без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій до досягнення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 250 тис. грн на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).
Таким чином, з 1 січня 2019 року фізичні особи підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення на території села, річний обсяг розрахункових операцій на один відокремлений підрозділ (один пункт продажу) яких не перевищує 250 тис. грн, можуть використовувати розрахункові книжки, а усі інші фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення – реєстратори розрахункових операцій.
ДФС у Закарпатській області
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