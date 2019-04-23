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Кількість перевірок суб’єктів господарювання на Львівщині зменшилася на 68 відсотків проти минулого року
|Суспільство | 22-04-2019, 13:13
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Як повідомили в управлінні аудиту Головного управління ДФС у Львівській області протягом січня-березня 2019 року проведено 176 перевірок, що на 119 перевірок або на 67,6 відс. менше, ніж за відповідний період минулого року (295 перевірок).
Узгоджено результати 168 перевірок, що на 104 перевірки менше, ніж за відповідний період минулого року (у січні-березні 2018 року проведено 272 узгоджених перевірки). Крім цього, у січні-березні 2019 року проведено 118 фактичних перевірок.
За результатами проведених перевірок у січні-березні 2019 року до бюджету донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 102,2 млн.грн., що на 30,5 млн.грн. або 48,7 відс. більше, ніж у січні-березні 2018 року (61,7 млн.грн.). Рівень узгодженості за січень-березень поточного року складає 100 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.04.2019 року склав 45,6 відсотка).
За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 25,6 млн.гривень. Рівень стягнення складає 25,1 відс. (середній рівень стягнення по Україні станом на 01.04.2019 року склав 18,7 відсотка).
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