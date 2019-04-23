З початку року закарпатці отримали 38 тис. адміністративних послуг Суспільство | 22-04-2019, 16:36 0 88

Загальна кількість наданих адміністративних послуг органами ДФС у Закарпатській області протягом січня-березня 2019 року становить 38 тис. З них 32,6 тис. – у Центрах обслуговування платників.

Наразі у 10 ЦОП області працюють 75 працівників. Найчастіше фахівці Центрів надавали послугу видачі картки платника податків та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Також платники звертались за послугою внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Зокрема, протягом трьох місяців органами ДФС Закарпаття видано 20,3 тис. реєстраційних номерів. З них у ЦОП – 17,1 тис.

Статистика свідчить, що 85% послуг закарпатцям надано саме в ЦОП, адже в Центрах створені всі умови для якісного надання комплексу адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, скористатися інформаційними стендами, які допомагають відвідувачам оформити заяви та декларації, дають можливість ознайомитися з новаціями податкового законодавства, законодавства щодо ЄСВ тощо.

Детальну інформацію про роботу ЦОП – територіальних органів ДФС у Закарпатській області та перелік послуг, що надаються ними, можна переглянути за посиланням: http://zak.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.

ДФС у Закарпатській області

