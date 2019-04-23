IІI Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього» Суспільство | 22-04-2019, 17:56 0 149

Університет державної фіскальної служби України ініціює проведення IІI Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього» як одного із незалежних складових Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього». До участі запрошуються учні 9-11 класів усіх регіонів України.

І тур. Регіональний, що проходитиме у двох форматах (на вибір).

Дистанційний, з використанням платформи Moodle (19 квітня -11 травня 2019 року).

Стаціонарний (11 травня 2019 року) на базі відокремлених структурних підрозділів Університету (у м. Вінниці, Житомирі, Кам'янець-Подільському, Львові).

ІІ тур. Фінал (17 травня 2019 року) на базі Університету державної фіскальної служби України.

Конкурс проводиться з метою пошуку, підтримки талановитих учнів, роз’яснення ролі та значення Державної фіскальної служби України, популяризації податкової та митної грамотності серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні.

Основними завданнями є сприяння у вихованні та формуванні свідомого ставлення до сплати податків у молоді шкільного віку; налагодження партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків; реалізація дітьми інтелектуальних здібностей і підтримка талановитих та обдарованих дітей; організація змістовного дозвілля.

Учасники беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

Джерелами фінансування конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Для участі необхідно здійснити заповнення онлайн – заяви http://www.nusta.edu.ua, головна сторінка.

Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області

