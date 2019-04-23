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НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ

Суспільство | 22-04-2019, 17:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 164 164    

10 діб арешту отримали двоє тютюнових контрабандистів, яких затримали у ході патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону.
Під час затримання чоловіки були одягнені у мокрих гідрокостюмах, а на березі Тиси знайшли чотири пакунки з тютюновими виробами. Помітивши прикордонників правопорушники спробували утекти, скориставшись допомогою двох своїх поплічників, які чекали на них у припаркованому неподалік від кордону авто. Аби зупинити автомобіль зловмисників, які до того ж, намагались здійснити наїзд на прикордонника, охоронцям рубежу довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Крім того, особи, які намагались організувати втечу контрабандистам, ігноруючи законні вимоги прикордонного наряду про припинення правопорушення, висловлювали у бік прикордонників погрози фізичною розправою. Водієві авто суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу 2040 гривень, його пасажиру, який відмовлявся виконувати законні вимоги прикордонників - 1700 гривень штрафу.
Ще одному "водолазу", який цими вихідними також намагався незаконно порушити кордон поблизу населеного пункту "Ділове", сьогодні Рахівський районний суд призначив адміністративне стягнення у вигляді трьох діб арешту.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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