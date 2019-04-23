|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ
|Суспільство | 22-04-2019, 17:57
| 0 164
|
10 діб арешту отримали двоє тютюнових контрабандистів, яких затримали у ході патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону.
Під час затримання чоловіки були одягнені у мокрих гідрокостюмах, а на березі Тиси знайшли чотири пакунки з тютюновими виробами. Помітивши прикордонників правопорушники спробували утекти, скориставшись допомогою двох своїх поплічників, які чекали на них у припаркованому неподалік від кордону авто. Аби зупинити автомобіль зловмисників, які до того ж, намагались здійснити наїзд на прикордонника, охоронцям рубежу довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Крім того, особи, які намагались організувати втечу контрабандистам, ігноруючи законні вимоги прикордонного наряду про припинення правопорушення, висловлювали у бік прикордонників погрози фізичною розправою. Водієві авто суд призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу 2040 гривень, його пасажиру, який відмовлявся виконувати законні вимоги прикордонників - 1700 гривень штрафу.
Ще одному "водолазу", який цими вихідними також намагався незаконно порушити кордон поблизу населеного пункту "Ділове", сьогодні Рахівський районний суд призначив адміністративне стягнення у вигляді трьох діб арешту.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Закарпатській області вилучено 8,8 тис. пачок цигарок, призначених для незаконного переміщення до Румунії...
|23-04-2019, 12:03
| >>>
|Підприємство (замовник), що займається оптовою торгівлею, замовило у фізичної особи підприємця відеоролик для реклами свого продукту на телебаченні...
|23-04-2019, 11:43
| >>>
|Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
|23-04-2019, 11:42
| >>>
|«…Я на своїй землі!»...
|23-04-2019, 10:51
| >>>
|Новий порядок інформаційної взаємодії держорганів при повернені платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені...
|23-04-2019, 10:49
| >>>
|Податок на прибуток: чи проводимо коригування при переході на МСФО...
|23-04-2019, 10:48
| >>>
|З 1 травня 2019 року акцизні склади підлягають реєстрації...
|23-04-2019, 10:47
| >>>
|
| Останні новини
|
|14:35
|Платники податків Львівщини сплатили з початку року до державного бюджету 425,4 млн грн рентної плати
|13:39
|У Львові розвивають мережу сімейної медицини, відкриваючи амбулаторії в кожному мікрорайоні міста
|13:37
|«В рамках програми „Львів-2020“ в кожному мікрорайоні Львова має бути відкрита сучасна амбулаторія», — А. Садовий
|13:36
|Мер Львова оглянув проведення ремонтних робіт у приміщеннях, де буде створено ще один осередок роботи з людьми з особливими потребами
|13:35
|«Цей проект максимально сприятиме тому, щоб жінки активніше займалися підприємницькою діяльністю», — Андрій Садовий про програму «Women in business»
|12:03
|У Закарпатській області вилучено 8,8 тис. пачок цигарок, призначених для незаконного переміщення до Румунії
|11:43
|Підприємство (замовник), що займається оптовою торгівлею, замовило у фізичної особи підприємця відеоролик для реклами свого продукту на телебаченні
|11:42
|Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»
|11:41
|Компанія у 2018 році платила нерезиденту – пов’язаній особі за використання торговельної марки. Нерезидент зареєстрований на Британських Віргінських Островах. Під трансфертне ціноутворення ми не підпадаємо, оскільки річні обороти менше ніж 150 млн грн.
|11:40
|Чи потрібно коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації нематеріального активу (право на торгівельну марку)?