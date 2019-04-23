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Шановні платники податків!
|Суспільство | 22-04-2019, 17:58
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23 квітня 2019 року у м. Львові Головного управління ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області на тему: „Актуальні питання оподаткування у 2019 році”.
Початок семінару: 11 год.00 хв.
Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Львів вул. Стрийська 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.
Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.
З метою визначення кількості учасників семінару, попередню реєстрацію можна здійснювати на суб-сайті ГУ ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) в розділі анонси.
Сектор організаційного забезпечення
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
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