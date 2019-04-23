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«…Я на своїй землі!»
|Суспільство | 23-04-2019, 10:51
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І буду її захищати стільки, скільки буде потрібно для її повного звільнення!
Кажучи ці слова військовослужбовець Збройних Сил України Олег, стає суворішим. Він як ніхто інший знає ціну сепаратизму, бо народжений на Донбасі змалечку жив та виховувався в мальовничому місті українських трударів – Бахмуті.
Це велика брехня про поділ нашої країни за якимось етнічно-територіальними ознаками, - каже він. – Яскравий приклад тому це наш підрозділ. Хлопці зі всіх куточків України живуть разом, і так само разом захищають Батьківщину.
З початком російської окупації певна частина однокласників Олега підтримали сепаратиські погляди та пішли проти законної влади. Але за словами бійця, ніхто з них не зміг довго затриматись в лавах так званих народних дружин фейкових геоутворень. Розчарувавшись всі вони подались далі на заробітки в Сибір та дальній схід, навіки втративши свою Батьківщину.
По завершенню війни я маю мрію, - підсумовує Олег. – Зробити свою крєру в новій Національній поліції. Щоб навіть після того, як звільню свою землю, оберігати спокій моїх співвітчизників.
Тарас Грень.
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