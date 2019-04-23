Підприємство (замовник), що займається оптовою торгівлею, замовило у фізичної особи підприємця відеоролик для реклами свого продукту на телебаченні Суспільство | 23-04-2019, 11:43 0 64 . Як відобразити в обліку: показати як НМА чи віднести до витрат на збут разом із витратами на трансляцію по ТБ?

Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що у цьому випадку витрати підприємства розглядаються як витрати на рекламу (витрати на збут), що включаються до складу витрат у бухгалтерському обліку на підставі п. 19 ПСБО 16.

В обліку з податку на прибуток податкові різниці не виникають.

Підприємство має право на податковий кредит за умови, що ролик використовується в оподатковуваних операціях, а податкову накладну на придбання рекламних послуг зареєстровано в ЄРПН.

Нематеріальний актив виникає, коли є авторське право на об’єкт інтелектуальної власності. Зважаючи на наявні обмеження щодо майнових прав підприємства, відповідно до П(С)БО 8. Витрати на ролик не можуть відображатися як нематеріальний актив в обліку підприємства.

Роялті – це платежі за користування або за надання права користування об’єктом права інтелектуальної власності (п. 4 П(С)БО 15 та пп. 14.1.225 ПКУ).

Платежі з виплати роялті відображаємо в бухобліку за правилами п. 7 П(С)БО 16. Витрати визнаємо витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено.

В обліку з податку на прибуток виникають податкові різниці на суму витрат щодо нарахування роялті нерезиденту, особам, які сплачують податок у складі інших податків, юридичним особам, які звільнені від сплати цього податку чи сплачують цей податок за ставкою, іншою, ніж установлено в п. 136.1 ПКУ (пп. 140.5.6 та 140.5.7 ПКУ).

Згідно з пп. 196.1.6 ПКУ не є об’єктом ПДВ операції з виплати роялті в грошовому вигляді.



