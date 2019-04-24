Експрес до "Борисполя" встановив рекорд пасажиропотоку Суспільство | 24-04-2019, 08:24 0 84 22 квітня послугами Kyiv Boryspil Express скористалися 2504 людини. Тим самим був встановлений рекорд денного пасажиропотоку залізничного експресу.



Про це повідомляє ЦТС.



Як уточнюють в "Укрзалізниці", в середньому за добу поїзди перевозять за цим маршрутом близько 2 тис пасажирів. Таким чином, в понеділок середній пасажиропотік був перевищений на понад 25%.



Загалом станом на 23 квітня Kyiv Boryspil Express зробив 7788 рейсів, якими перевіз майже 270 тис пасажирів.



В УЗ також наводять статистику по днях: рейкобуси, що курсують між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль", користуються найбільшою популярністю по п'ятницях і середах.



Загалом на маршруті задіяні 5 дизель-поїздів PESA, що здійснюють 27 рейсів на добу.



Відомо, що незабаром до них повинен приєднатися ще один такий же рейковий автобус, який знаходиться на завершальній стадії модернізації.



Нагадуємо:



Пасажири Kyiv Boryspil Express, які через затримки експресу запізнюватимуться на рейс, будуть проходити спрощену процедуру реєстрації на літак.



Крюківський вагонобудівний завод розробив концепцію гібридного електропоїзда, який зможе курсувати на таких неелектрифікованих ділянках залізниці як "Київ — аеропорт Бориспіль".



Рухомий склад, який нині використовується на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.



Рекомендуємо почитати: Чи потрібен Києву "Повітряний експрес"? Досвід десяти європейських столиць