ЧЕРЕЗ 300 ПАЧОК СИГАРЕТ ГРОМАДЯНИН УГОРЩИНИ ВТРАТИВ МІКРОАВТОБУС Суспільство | 24-04-2019, 10:07 0 64



На кордоні з Угорщиною 23-річний угорець позбувся свого авто, спробувавши незаконно провезти тютюнові вироби. Сьогодні вночі іноземець заїхав у пункт пропуску «Вилок» транспортним засобом марки «Фольксваген Транспортер». Виходячи з аналізу та оцінки ризиків прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто. Під час здійснення заходів контролю прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби виявили під обшивкою задніх дверей, в аптечці для надання першої медичної допомоги, а також в коробці від знаку аварійної зупинки тютюнові вироби. Всього правоохоронці вилучили 312 пачок сигарет. Окрім сигарет, іноземець втратив й своє авто.

Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



