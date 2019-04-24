Закарпатські митники вилучили в іноземця «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» Суспільство | 24-04-2019, 11:22 0 67

Сьогодні, 24 квітня 2019 року, на митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.

Рухаючись у напрямку з України в Угорщину, іноземець заїхав на смугу руху «зелений коридор» та усно заявив про відсутність у нього товарів та предметів, прихованих від митного контролю, або таких, які заборонені до вивезення з України.

Працівники пункту пропуску, здійснивши оцінку ризиків, спрямували транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» на майданчик поглибленого огляду. Відтак митники спільно з прикордонниками виявили 313 пачок цигарок з акцизними марками України «Philip Morris Novel Silver», «Philip Morris Novel Blue» та «Marlboro Gold». Цигарки знаходились у конструктивній порожнині задньої дверки автомобіля, в чохлі знака аварійної зупинки та в автомобільній аптечці.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частини 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правил до рішення суду вилучено цигарки вартістю 9803 грн, чохол аварійного знаку зупинки, автомобільну аптечку та автомобіль вартістю понад 80 тис. грн.

ДФС у Закарпатській області