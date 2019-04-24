"ЗАБЛУКАЛОГО" НА КОРДОНІ УКРАЇНЦЯ ЗАТРИМАЛИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 24-04-2019, 11:22 0 68



35-річного українця, який, пошкодивши загороджувальний паркан, порушив державний кордон, затримали учора прикордонники спільно з співробітниками СБУ та Нацполіції на Закарпатті.

Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонники відділення "Горонглаб" виявили пошкодження загороджувального паркану та сліди від шин транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі. Негайно було організовано пошукові заходи, до яких також залучено співробітників СБУ та Нацполіції. Крім того, про даний факт прикордонники одразу повідомили своїх угорських колег, які в свою чергу надали інформацію про те, що ними уночі було виявлено поблизу кордону автомобіль марки "Тойота Ленд Крузер". Водій автівки стверджував, що, користуючись GPS-навігатором заблукав. Завдяки наданій угорськими правоохоронцями інформації, прикордонники встановили особу ймовірного правопорушника, а згодом і адресу його проживання. Ним виявився 35-річний громадянин України, житель міста Виноградів.

В даний час правопорушника затримано. На чоловіка складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КУпАП, справу скеровано до суду. Також правоохоронці встановлюють місце знаходження транспортного засобу.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

