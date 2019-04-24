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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЩЕ ОДНОГО "ВОДОЛАЗА"
|Суспільство | 24-04-2019, 12:53
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8,5 тисяч гривень штрафу сплатить 25-річний мешканець Рахова, який порушив держкордон неподалік від селища Великий Бичків.
Чоловіка, на березі Тиси, якою проходить кордон з Румунією, затримав учора прикордонний наряд відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону. Чоловік одягнений у мокрий гідрокостюм визнав, що незаконно перетнув кордон з Румунією. Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204-1 КУпАП, українця доставили до прикордонного підрозділу.
Сьогодні Рахівський районний суд призначив "водолазу" адміністративне стягнення у вигляді 8500 гривень штрафу. До того ж, було прийняте рішення про вилучення у правопорушника гідрокостюму. Ще вже 21 гідрокостюм, який було вилучено прикордонниками Мукачівського загону з початку 2019 року.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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