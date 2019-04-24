НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЩЕ ОДНОГО "ВОДОЛАЗА" Суспільство | 24-04-2019, 12:53 0 77

8,5 тисяч гривень штрафу сплатить 25-річний мешканець Рахова, який порушив держкордон неподалік від селища Великий Бичків.

Чоловіка, на березі Тиси, якою проходить кордон з Румунією, затримав учора прикордонний наряд відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону. Чоловік одягнений у мокрий гідрокостюм визнав, що незаконно перетнув кордон з Румунією. Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204-1 КУпАП, українця доставили до прикордонного підрозділу.

Сьогодні Рахівський районний суд призначив "водолазу" адміністративне стягнення у вигляді 8500 гривень штрафу. До того ж, було прийняте рішення про вилучення у правопорушника гідрокостюму. Ще вже 21 гідрокостюм, який було вилучено прикордонниками Мукачівського загону з початку 2019 року.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



