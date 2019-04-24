Електронний ключ від ДФС для закарпатців: де отримати, і для чого використовувати Суспільство | 24-04-2019, 16:14 0 71

Ключі електронного цифрового підпису можна отримати у відокремленому пункті реєстрації Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС.

В ГУ ДФС в Закарпатській області нагадують, що електронний цифровий підпис (ЕЦП) дає можливість платникам податків оптимізувати процедуру подачі звітів, швидко та без перешкод звітувати до податкових, митних органів не витрачаючи свій час, замовляти довідки тощо.

Платник податків може звернутись до відокремленого пункту реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. При цьому ідентифікація фізичної особи, яка звернулася для отриманням ЕДП, здійснюється за умови її особистої присутності. Звертаємо увагу, що строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від АЦСК ІДД ДФС, становить два роки з моменту їх формування.

Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС (http://acskidd.gov.ua/r_kor), у підрозділі «Підготовка документів та реєстрація».

Отримати ключі електронного цифрового підпису в Закарпатті можна безкоштовно у відділенні Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС, який розміщено у приміщенні Управління у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Духновича, 2. Довідки за телефоном: (0312) 61-46-41.

ДФС у Закарпатській області

