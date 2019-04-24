На Львівщині стартував соціальний проект протидії булінгу «Приймаємо виклик!» Суспільство | 24-04-2019, 18:23 0 58



Сьогодні, 24 квітня, під час урочистого відкриття чемпіонату України з регбі-7, відбулося представлення соціального проекту протидії булінгу «Приймаємо виклик».

Ця інформаційна кампанія скерована на привернення уваги та запобігання проявам булінгу в учнівському середовищі. Також на створення ефективної системи профілактики негативних тенденцій серед підлітків шляхом формування позитивного досвіду проведення вільного часу.

Серед пріоритетних завдань - успішна соціалізація підлітків у суспільстві, що стали жертвами булінгу.

«СтопБулінг через спорт - це чудова ініціатива, яка може відволікти дитину від негативу і дати їй мотивацію. Ми маємо підтримувати і всіляко популяризувати такі проекти», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

