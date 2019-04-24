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Великдень для Героїв: на Львівщині випікають паски для Захисників України
|Суспільство | 24-04-2019, 18:24
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Сьогодні, 24 квітня, стартувала акція «Великдень для Героїв». У межах заходу родини Героїв Небесної Сотні випікають паски для Захисників України та малюють писанки.
До акції долучилась директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.
“Сьогодні дуже світлий день і я маю велику честь бути присутньою разом з родинами Героїв Небесної Сотні. Це чудова нагода, коли ми можемо бути разом не лише у біді, але й у приємних та натхненних моментах життя. Ми є разом духовно, емоційно і якщо ми будемо триматися купи, то усе буде Україна”, - зазначила Наталія Кузяк.
Окрім родин, участь у випіканні пасок взяв український співак Павло Табаков.
Традиційно, паски та писанки передадуть військовослужбовцям, яким випало нести службу у Великодній час. Окрім того, писанками прикрасять дерева на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, а 107 пасок покладуть до Меморіалу Героїв – так наші предки вшановували своїх померлих родичів.
"Цього року ми стартували ще з Тернополя, вчора у Києві випікали паски спільно з Анжелікою Рудницькою та Оксаною Мухою, а також завітали кіборги та родини Героїв. Ми прагнемо передати енергетику великого празника Воскресіння Христового нашим захисникам", - зазначила куратор проекту, відомий український етнолог Галина Олійник.
Зазначимо, акцію «Великдень для Героїв» організовують третій рік поспіль.
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