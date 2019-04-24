Закарпатські митники вилучили в українця, який прямував у Італію, цигарки та автомобіль Суспільство | 24-04-2019, 19:43 0 44

Сьогодні, 24 квітня 2019 року, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення до країн Європейського Союзу тютюнових виробів. Українець прямував до Італії на автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER».

Громадянин проходив митний контроль «червоним коридором». При усному опитуванні заперечивши наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони, або обмеження при переміщенні через митний кордон України.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення повного огляду автомобіля.

Відтак в ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники спільно з прикордонниками виявили 651 пачку цигарок українського виробництва різних торгових марок. Тютюнові вироби були приховані у спеціально виготовленому сховищі під заднім сидінням автомобіля у вигляді подвійного днища.

Українець вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вартістю майже 227 тис грн та цигарки вартістю майже 25 тис. грн вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

