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Війна на сході: 14 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети та артилерію

Суспільство | 25-04-2019, 08:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.
Війна на сході: 14 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети та артилерію

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Миколаївка;
двічі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Авдіївка і Верхньоторецьке;
двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Новогнатівка та Водяне;
зі стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції українських захисників:

чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Новозванівка;
з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Троїцьке;
двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Попасна і Шуми;
з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Луганське.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як зазначається, жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 24 квітня двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.

Станом на 7:00 25 квітня противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту Гнутове;
двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Лебединське.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.
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