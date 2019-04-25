У Львівській прокуратурі нагородили переможців щорічного конкурсу творчих та наукових робіт...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 25/04/2019 У районі вул. Горбачевського-вул. Сахарова змінять план зонування території...>> ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТВЕРДИВ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 100га ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ...>> Після реставраційних робіт органи в Латинському Катедральному соборі у Львові залунають вперше за сто років...>> У Львові затвердили загальноміську просвітницьку кампанію із раціонального поводження з відходами...>> Міськрада схвалила зміни до процедури подання проектів на громадський бюджет Львова...>> Сесія підтримала петицію про забезпечення транспортного сполучення житлового масиву «Пасічний» з іншими частинами міста...>> До промзони «Сигнівка» підведуть комунікації і освітлення...>> Учень ліцею № 8 м. Львова переміг на міжнародній конференції молодих вчених ICYS-2019...>> У Залізничному районі облаштують новий сквер...>> Чи має право ФОП – платник ЄП здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За умисне вбивство на Львівщині колишній учасник АТО проведе за ґратами 7 років...
25-04-2019, 10:14  >>> 
Зловмисника, який намагався пограбувати пенсіонерку, триматимуть під вартою на Львівщині...
23-04-2019, 10:04  >>> 
Чоловіка, який пограбував п’ятьох осіб, судитимуть на Львівщині...
23-04-2019, 10:04  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

У Львівській прокуратурі нагородили переможців щорічного конкурсу творчих та наукових робіт

Суспільство | 25-04-2019, 10:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    


У вівторок, 24 квітня 2019 року, в прокуратурі Львівської області відбулося нагородження переможців другого щорічного конкурсу творчих та наукових робіт студентів, проведеного на тему: «10 кроків прокурора до подолання корупції».

У конкурсі взяли участь студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського університету бізнесу і права, які навчаються за спеціальністю «Право».

У своїх творчих та наукових роботах студенти відображували способи боротьби з корупцією, вказували на недоліки та шляхи їх усунення.

Також у роботах конкурсантів журі відзначило нові, прогресивні, сучасні та європейські ідеї щодо змін підходів у роботі прокурора.

Так, за результатами конкурсу переможцями Львівщини стали Анна-Марія Ольховська (Національний університет «Львівська політехніка»), Юлія Воловець (Національний університет «Львівська політехніка») та Іван-Ростислав Шутка (Львівський національний університет імені І.Франка).

Заступник прокурора області Андрій Голомша привітав переможців та вручив від імені очільника відомства нагороди усім учасникам.



Прес-служба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТВЕРДИВ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 100га ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ...
25-04-2019, 18:24  >>> 
До промзони «Сигнівка» підведуть комунікації і освітлення...
25-04-2019, 18:20  >>> 
Чи має право ФОП – платник ЄП здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?...
25-04-2019, 18:17  >>> 
Відомі спортсмени та артисти Львівщини активно декларують свої доходи...
25-04-2019, 11:21  >>> 
У Львівській прокуратурі нагородили переможців щорічного конкурсу творчих та наукових робіт...
25-04-2019, 10:15  >>> 
За спробу перетину державного кордону з використанням фальшивих документів засуджено іноземця...
25-04-2019, 10:14  >>> 
На Городоччині винесено вирок майстру за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою...
25-04-2019, 10:13  >>> 
   АктуальноАктуально
Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73%...
22-04-2019, 08:15  >>> 
ЦВК: Оголошення офіційних результатів виборів може затягнутись...
22-04-2019, 08:14  >>> 
ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки...
22-04-2019, 08:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Комітет Сейму Латвії схвалив заяву про визнання геноцидом депортацій кримських татар...
25-04-2019, 08:43  >>> 
Холодницький про можливе звільнення: Є законні процедури...
25-04-2019, 08:39  >>> 
Держдеп засудив рішення РФ видавати паспорти жителям ОРДЛО...
25-04-2019, 08:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Збільшились надходження запитів на експертизу речовин, переміщення яких через кордон України заборонено...
25-04-2019, 13:51  >>> 
Deutsche Bank передає слідству документи про позики компанії Трампа...
25-04-2019, 08:40  >>> 
Рівень роздрібної торгівлі на Львівщині зріс на майже 10%...
24-04-2019, 18:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТВЕРДИВ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 100га ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ...
25-04-2019, 18:24  >>> 
До промзони «Сигнівка» підведуть комунікації і освітлення...
25-04-2019, 18:20  >>> 
Чи має право ФОП – платник ЄП здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?...
25-04-2019, 18:17  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:25 У районі вул. Горбачевського-вул. Сахарова змінять план зонування території
18:24 ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТВЕРДИВ ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 100га ДЛЯ ПРИКОРДОННИКІВ
18:23 Після реставраційних робіт органи в Латинському Катедральному соборі у Львові залунають вперше за сто років
18:22 У Львові затвердили загальноміську просвітницьку кампанію із раціонального поводження з відходами
18:22 Міськрада схвалила зміни до процедури подання проектів на громадський бюджет Львова
18:21 Сесія підтримала петицію про забезпечення транспортного сполучення житлового масиву «Пасічний» з іншими частинами міста
18:20 До промзони «Сигнівка» підведуть комунікації і освітлення
18:19 Учень ліцею № 8 м. Львова переміг на міжнародній конференції молодих вчених ICYS-2019
18:18 У Залізничному районі облаштують новий сквер
18:17 Чи має право ФОП – платник ЄП здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних?

   Анонси
Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
23-04-2019, 11:42  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования