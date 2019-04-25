Відомі спортсмени та артисти Львівщини активно декларують свої доходи Суспільство | 25-04-2019, 11:21 0 150

Відомі артисти та спортсмени Львівщини активно декларують іноземні доходи.

Так, титулований шахіст та наш земляк задекларував доходи, які отримав за перемоги в різного роду міжнародних турнірах за кордоном.

Ряд інших публічних людей області на сьогодні виконали свій обов’язок та подали річні декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік.

ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що громадяни, які впродовж 2018 року отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію.

Відповідно до пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку.

Поряд з цим повідомляємо, що відповідно до пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, у випадку якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

З врахуванням вимог Податкового кодексу Головне управління ДФС у Львівській області запрошує публічних та відомих людей Львівщини, а також громадян, які працювали та отримали доходи за межами України виконати свій конституційний обов’язок та задекларувати іноземні доходи.

