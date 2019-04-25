До промзони «Сигнівка» підведуть комунікації і освітлення Суспільство | 25-04-2019, 18:20 0 48 Сьогодні, 25 квітня, на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради прийнято чергову ухвалу в межах підготовки до створення індустріального парку «Сигнівка». Відтак, Львівському комунальному підприємству «Львівсвітло» надано земельну ділянку площею 0,2500 га на вул. Північній у промзоні «Сигнівка» у постійне користування для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції.



«Це одне з найсерйозніших питань. Кожен з вас говорить про важливість створення нових робочих місць. Це питання номер один. Ми мали велику ейфорію, коли переконали голландських інвесторів зайти до Львова. Але вони отримали шок від України. Їхнє бажання вкладати кошти в Україну було зупинене на рівні держави. На жаль, система збудована так, що виконується лише те, що комусь вигідно. «Дунапак» купила кусок землі в полі і ми отримали 85 млн в бюджет. Це така ж ціна, як купівля землі в Польщі, Чехії, Туреччині. Інвестор пішов сюди, у Львів. Тут велика заслуга пана Васьківа. Якщо ми не підведемо комунікації, то ці кошти треба буде повернути і вибачитись. Ринкові світові умови такі, що землі продають з комунікаціями. Люди сьогодні бояться України. Черги з інвесторів нема.



В світі землі дають безкоштовно, лиш би збудували виробництво, платили податки і створили нові робочі місця", — прокоментував Андрій Садовий, міський голова Львова.



Згідно з прийнятою ухвалою, Львівське комунальне підприємство «Львівсвітло» матиме земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий номер 4610136300:05:021:0007) на вул. Північній у промзоні «Сигнівка» у постійне користування для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.



«Це космічна ціна станом на сьогодні в Україні. Ми дуже уважні, коли залучаємо інвесторів. За останні роки у нас створено багато нових робочих місць у високо технологічних галузях. У нас більше 30 тис робочих місць у галузі ІТ, де зарплата дуже висока. Є добрий розподіл, коли в області ми будуємо цехи, а у Львові створюються високо технологічні робочі місця.



Сьогодні Україна найбідніша країна Європи, і найбільш корумпована. Ми продали ділянку по ціні, яка дорівнює ціні землі з комунікаціями в Польщі, Чехії тощо. Не продають за такими цінами земельні ділянки з комунікаціями.



І зауважу, тут не йде мова про гроші, а закріплення за ЛКП «Львівсвітло» земельної ділянки площею 0,2500 га", — додав мер Львова.



Нагадаємо, це питання є частиною програми «Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова», яка була прийнята ЛМР в 2018 році. Кошти передбачені Програмою скерують для покращення інфраструктури всієї промислової зони «Сигнівка». Відтак, покращена інфраструктура має забезпечити створення 8−12 тис. Нових робочих місць на території близько 92 га, та забезпечити щорічні надходження до місцевого бюджету у сумі більш, ніж 200 млн. грн/рік.



Будівництво індустріального парку у Львові має на меті залучення міжнародних інвестицій, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць. Перше рішення про створення на цій території індустріального парку було прийнято Львівською міською радою ще 2013 року. 2017 року сесією було погоджено Концепцію індустріального парку «Сигнівка». А 2018 року Львівська міська рада на черговому засіданні затвердила Програму перспективного розвитку промислових зон м. Львова, де зокрема йшлось і про промзону «Сигнівка». Відтак завтра на розгляд сесії виносять чергову ухвалу, яка дасть змогу підведення комунікацій і освітлення до промзони «Сигнівка».



Ділянка в промзоні «Сигнівка» була придбана ТзОВ «Дунапак Пекеджінг Ленд» на аукціоні наприкінці лютого 2019 року, відповідно до всіх вимог чинного законодавства, за ціною 85,5 млн. грн, що на 10% більше стартової ціни аукціону.