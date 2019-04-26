Влада Шрі-Ланки: загиблих у результаті вибухів менше, ніж повідомлялось раніше Суспільство | 26-04-2019, 08:28 0 67 У Міністерстві охорони здоров'я Шрі-Ланки знизили кількість загиблих від вибухів у неділю більш ніж на сотню, до "близько 253".



Про це заявив заступник міністра оборони країни Рувана Війєвардене, передає Reuters.



Раніше влада Шрі-Ланки повідомляла про 359 загиблих та близько 500 поранених. За словами Війєвардене, у розрахунках кількості жертв сталася помилка - це пов'язано з тим, що морги надали неточну інформацію.



Гендиректор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки Аніл Джансінгх повідомив агентству, що загиблих може бути 250-260 людей.



"Я не можу точно сказати. Дуже багато розкиданих частин тіла і важко дати точну цифру", - зазначив він.



Нагадаємо:



В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.

Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.

22 квітня пролунав ще один вибух.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.

У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.

З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстоюмісцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.

15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину. У результаті теракту загинули 50 осіб.

Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.