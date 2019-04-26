У Києві відремонтують ще три станції метро Суспільство | 26-04-2019, 08:39 0 73 У київському метрополітені планують провести ремонт на станціях метро "Сирець", "Політехнічний інститут" та "Шулявська".



Про це випливає з тендерів, опублікованих у системі держзакупівель Prozorro.



Зазначається, що на ремонт станції "Політехнічний інститут" витратять 19,45 млн грн, "Шулявської" - 19,40 млн грн, станції "Сирець" - 20,69 млн грн. Загалом на ремонт станцій витратять близько 60 млн грн.



Усі три станції облаштують для вільного доступу маломобільних груп населення.



Планується, що на станціях замінять турнікети, кабелі живлення турнікетів і звукових орієнтирів. Крім цього, оновлять систему навігації, бар'єри, поручні, годинник і двері.



Виконавцем ремонтних робіт "Київський метрополітен" обрав ВАТ "Київметробуд".