Монетизація субсидій: що потрібно знати Суспільство | 26-04-2019, 09:42 0 510 «Монетизація субсидій» - це запровадження розрахунків за комунальні послуги «живими» грошима, коли кошти субсидії надходять безпосередньо громадянину, котрий сплачує ними за спожиті послуги. Цей процес

передбачає перехід від безготівкових розрахунків бюджету з

підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення

коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам.



У 2019 році на субсидії з держбюджету заплановано витратити 55,1 млрд

грн. З березня 2019 року громадяни, яким призначено субсидії, почали

отримувати "живі" гроші для сплати за житлово-комунальні послуги.



– Монетизація у напрямку соціальної політики, – це правильний крок, - зазначає Катерина Петрина, старший спеціаліст з питань соціального захисту Світового банку. - Раніше житлова субсидія не проявляла значної ефективності, оскільки була не у грошовій формі. Тепер можна систему соціальної допомоги зробити більш ефективною і спрямувати більшу частку коштів бідному населенню, щоб допомагати по-справжньому їм, а не розпорошувати кошти на всіх. У свою чергу, це відкриває шлях до раціоналізації усього процесу.





Навіщо потрібна монетизація субсидій?



Мета монетизації - створити прозорий механізм надання житлових

субсидій та стимулювати громадян до економного споживання.



Сьогодні житловий сектор в Україні щорічно потребує 18 млрд кубів газу,

енергоспоживання в нашій державі складає 200 кВт на один квадратний

метр. Тоді як в європейських країнах цей показник перебуває на рівні 50-

80 кВт.



Водночас субсидія, яка тривалий час представляла собою віртуальні

клірингові розрахунки, на практиці була гальмом енергоефективності.



Адже люди, які її отримували, не були зацікавлені у економії. Зараз

Україна переходить на систему, яка сприятиме тому, щоб споживач сам

керував енергоефективністю свого домогосподарства.



Надання субсидій у грошовій формі заохочуватиме отримувачів

заощаджувати енергоресурси за рахунок підвищення енергоефективності,

встановлення сучасного обладнання, утеплення житла тощо.



А також у перспективі дозволить домогосподарствам оплачувати закупівлі

не тільки природного газу, а й інших видів палива (брикети, пелети, дрова,

вугілля), які при поточній ціні газу використовувати набагато дешевше. Це

дасть змогу у майбутньому знизити споживання природного газу.



Монетизація дає змогу обмежити корупційну складову, бюрократію і

зловживання, адже кошти державної підтримки надходитимуть напряму

тим, хто споживає послуги.



Виплати житлових субсидій у грошовій формі відповідають європейській

практиці адресних субсидій, де такий підхід вже підтвердив свою

ефективність.



Хто виграє і хто програє від монетизації субсидій?



Існує міф, що від монетизації програють малозабезпечені верстви

населення.



Насправді - все навпаки.



Якщо ми проведемо монетизацію і перейдемо до того, щоб ціна на газ була

повністю ринкова, найбільше від цього виграють саме малозабезпечені

верстви населення, оскільки вони зможуть отримати більше «живих»

коштів.



За словами генерального директора Директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України Віталія Музиченка, монетизація стимулюватиме жителів країни до ощадливого споживання. Як повідомляє урядовець, уже є перші проміжні результати. У цьому дуже допоміг серйозний та структурований аналіз бази даних тих, кому надається субсидія. І хто серед них уже вийшов на пенсію.



Сьогодні у Мінсоцполітики працюють над проектом змін, який може увійти в дію уже з першого травня цього року. Домогосподарства, які отримували субсидію раніше і в повному обсязі оплатили за житлово-комунальні послуги, продовжать отримувати субсидію в готівковій формі і самостійно будуть розраховуватись з надавачами послуг.



А програють ті, хто багато споживає, тому що їм доведеться платити

більше. Водночас від монетизації виграє усе суспільство. Адже розподіл коштів стане прозорим, адміністрування більш якісним, а бюджетні кошти, призначені на надання соціальної допомоги,

розподілятимуться саме тим, хто їх потребує.



Монетизація заохочуватиме енергозбереження та більш ефективне

витрачання ресурсів. Також розрахунок за спожиті послуги «живими» грошима відкриє шлях до

розвитку конкурентного ринку постачальників газу, електроенергії, води

тощо. Адже досі споживачі фактично «закріплені» за тим чи іншим

монополістом.



Розвиток конкуренції і можливість вибору – це єдиний цивілізований шлях

до підвищення якості послуг та зниження тарифів на них. Як повідомила Валентина Войтенко, консульатнт Світового банку, монетизація відкриває шлях до більш конкурентоздатного ринку. Адже донедавна отримувачі послуг фактично були закріплені за певним монополістом. Розвиток конкуренції і можливість вибору – це єдиний цивілізований шлях до підвищення якості послуг та зниження тарифів на них.



Чи призведе монетизація до зростання інфляції?

За оцінками Міністерства фінансів та міжнародних експертів, монетизація

субсидій не призведе до зміни рівня інфляції і не може на неї впливати. Експерти спростовують ці побоювання. Валентина Войтенко, консультант Світового банку каже: по-перше, сума, яка виділяється, порівняно з іншими витратами бюджету

не є значною.



По-друге, не формуються нові витрати або нові бюджетні трансфери. Тобто

гроші, по суті, перерозподіляються і надходять безпосередньо населенню

замість облгазів.



Це не сформує додаткові витрати, а просто знизить кількість корупційних

схем в нашій країні.



Як саме відбувається монетизація субсидій?



Монетизація субсидій здійснюється за двома моделями: безготівкова

грошова форма і готівкова форма.



Безготівкова грошова форма запроваджена для громадян, які вперше

звернуться за субсидією в 2019 році.



За цією моделлю на кожного одержувача субсидій автоматично

відкривається персональний рахунок в Ощадбанку для надходження

житлових субсидій у грошовій формі.



Персональний рахунок має спеціальний режим використання – кошти з

нього банк направляє на оплату послуг за спожиті одержувачами субсидій

газ, тепло, електроенергію, воду та інші житлово-комунальні послуги.



Після закінчення опалювального сезону суми невикористаних коштів

субсидії, які утворюються за рахунок економного споживання води,

теплової енергії, газу та електроенергії, люди зможуть витратити на власні

потреби.



Готівкова форма надання субсидій впроваджена для тих, хто вже

отримував субсидію станом на кінець 2018 року. За цією моделлю субсидії

виплачуються грошима безпосередньо громадянам, які повинні самостійно

платити за спожиті житлово-комунальні послуги і, відповідно, в разі їх

ощадливого використання, розпоряджатися сумами зекономленої субсидії.



Суми субсидії отримувачам-пенсіонерам виплачуються Пенсійним фондом

України одночасно з пенсією - через пошту або банківський пенсійний

рахунок. Решта одержувачів субсидій отримують виплати через особистий

рахунок в Ощадбанку.



Безготівкова грошова форма і готівкова форма будуть реалізовуватися

паралельно, і за результатами аналізу їх ефективності буде прийматися

рішення щодо того, яким чином процес монетизації субсидій

провадитиметься надалі.



Докладна інформація про те, як саме отримати монетизовану субсидію,

міститься на сайті Ощадбанку за посиланням

https://www.oschadbank.ua/ua/sd .



У статті використані матеріали Міністерства соціальної політики та Світового банку