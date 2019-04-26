Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування Суспільство | 26-04-2019, 10:22 0 60

Відповідно до п. 177.10 Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

При цьому, фізичні особи – підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського та послуг».

Статтею 7 Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено види діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Враховуючи вищевикладене, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням реєстратора розрахункових операцій.

При цьому, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування повинні забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:

- книги обліку доходів та витрат;

- книги обліку розрахункових операцій;

- виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- ліцензії;

- свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);

- трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

ДФС у Закарпатській області

