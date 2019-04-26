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У Золочеві прокурор в суді провів ознайомлювальну лекцію для школярів
|Суспільство | 26-04-2019, 11:30
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17 квітня цього року в Золочівському районному суді відбувалась екскурсія учнів 9 класу однієї зі загальноосвітніх шкіл м.Золочева.
У рамках відвідин школярі були присутні, зокрема, під час судового розгляду кримінального провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім насильством.
Так, під час перебування головуючого судді у нарадчій кімнаті, дев’ятикласники змогли поспілкуватись на правову тематику з публічним обвинувачем у провадженні – заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Зеновієм Курдиною.
Під час спілкування школярам у форматі жвавої дискусії роз’яснено про види та суть кримінальних покарань та угод у кримінальному процесі, суспільну небезпеку домашнього насильства, законодавчі новели щодо боротьби з цим явищем у рамках кримінального провадження.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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