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НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ
|Суспільство | 26-04-2019, 11:31
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Прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переправлення через кордон значної партії тютюнових виробів.
Цієї ночі, у ході перевірки інформації, що надійшла від оперативних співробітників Держприкордонслужби, прикордонний наряд відділення «Вилок» неподалік від річки Тиса, якою проходить кордон з Угорщиною, спостерігав рух групи осіб з пакунками. Помітивши правоохоронців невідомі вдались до втечі, залишивши біля кордону 12 пакунків з сигаретами. Крім того, прикордонники виявили спеціально-виготовлений дерев'яний місток, за допомогою якого тютюнові контрабандисти мали намір подолати контрольно-слідову смугу та потрапити до Угорщини.
Пакунки з 10 тисячами пачок сигарет доставлені до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню кола осіб причетних до спроби незаконного переміщення сигарет через кордон.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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